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Минута молчания и снова разнос сербов: второй игровой день Континентального Кубка в Броварах

19 октября, 17:23

Но игроки "звезды" все-таки забили историческую шайбу на украинском льду

"Мого" разобрался с "Црвеной Звездой"/Фото ХК "Донбасс"

"Мого" разобрался с "Црвеной Звездой"/Фото ХК "Донбасс"

В Броварах стартовал второй игровой день II раунда Континентального кубка IIHF. В дневном матче латвийский "Мого" переиграл сербскую "Црвену Звезду" 6:1. Напомним, что вчера балканскую команду не заметил "Донбасс" 7:0. Сегодняшний поединок начался с минуты молчания в знак солидарности с главным тренером сербов Йовицей Русом, у которого накануне игры скончался отец.

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Уже на 52-й секунде встречи "Мого" удалось открыть счет. Казалось, что далее латвийцы продолжат играть первым номером, но "Црвена Звезда" неожиданно ответила своим голом, правда, после небольшой паузы взятие ворот было отменено. Сербы смогли показать конкурентоспособную игру, о чем свидетельствует статистика по броскам: 13-11, но реализация была односторонней. Еще один бросок номинальных хозяев матча стал результативным и на первый перерыв команды ушли при счете 2:0.

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Историческую первую шайбу на турнире в Броварах сербы все-таки забросили – на 38-й минуте, отличился Матея Попович. Однако интрига в игре возродилась ненадолго, уже спустя минуту "Мого" опять увеличил свое преимущество в счете до двух шайб. А в третьем периоде прибалтийцы спокойно довели дело до победы 6:1. Чемпион Латвии оформил второй выигрыш за два дня и с шестью очками уже начал готовиться к заключительному завтрашнему матчу против "Донбасса", а дончане второй поединок на турнире сыграют против румынской "Короны" в 18:30.

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Источник: ХК "Донбасс"

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