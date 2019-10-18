"Донбасс" не заметил "Црвену Звезду" в стартовом матче Континентального кубка

В Броварах стартовал второй раунд Континентального кубка в группе С. В этом поединке хоккейный клуб "Донбасс" разгромил "Црвену Звезду". Ранее мы рассказывали, что фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" поздравили Срибненский УВК с 50-летием.
В первом периоде хозяевам удалось переиграть соперника и забить шайбу. Автором гола стал Коренчук, который в матче оформил дубль.
После трех периодов "Донбасс" одержал уверенную победу со счетом 7:0.
Следующим соперником команды Сергея Витера станет румынская "Корона", которая в первом матче проиграла "Мого".
"Донбасс" – "Црвена Звезда" – 7:0
Шайбы: 2:59 – Коренчук (Лялька, Романенко), 14:02 – Яковлев (больш.), 32:19 – Матерухин (Уилсон, Васильев), 34:08. Коренчук (Рыбчик, Сильницкий), 48:08 – Белухин (Васильев, Уилсон), 54:08 – Захаров (Никифоров), 58:01 – Яковлев (Никифоров)
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Ранее мы писали, как в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Даллас Старз" и "Коламбус Блю Джэкетс" забросили феноменальную шайбу, которую уже окрестили главным претендентом на звание "шайба сезона" в НХЛ. Автором шедевра стал 23-летний нападающий "Коламбуса" Сонни Милано.
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