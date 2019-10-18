"Мого" обыграл "Корону" в первом матче Континентального кубка

Мого - Корона / Фото: ХК "Донбасс"

В Броварах состоялся первый матч второго раунда Континентального кубка IIHF, в котором сыграли румынская "Корона" и латвийский "Мого". Ранее мы рассказывали о том, как стартовал сезон в украинском хоккее.

Номинальные гости отличились двумя шайбами еще в первом периоде. После перерыва латыши не сбавляли обороты и довели счет до разгромного – 3:0.

Невероятная развязка началась в заключительной 20-минутке, когда румынам удалось забросить трижды, но при этом они все равно пропустили два раза.

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"Корона" – "Мого" 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Шайбы: 0:1 – Мамоновс (Логинс) – 15:52, 0:2 – Курмис (Грицинскис) – 19:30, 0:3 – Грицинскис (Масловскис, Зелюбовскис – бол.) – 38:08, 1:3 – Г. Биро – 42:49, 1:4 – Грицинскис – 45:51, 2:4 – Борисенко (Г. Биро – бол.) – 47:41, 3:4 – Фаули (Г. Биро, Глига) – 49:20, 3:5 – Сикснис (Демитрес, Зелубовскис) – 58:32.

Таким образом, "Мого" набрал первые три очка за победу в основное время над "Короной".

Смотрите обзор матча "Мого" – "Корона":

Ранее мы рассказывали, что в НХЛ забросили фантастическую шайбув матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" – "Коламбус". Автором шедевра стал 23-летний нападающий "Коламбуса" Сонни Милано. Его уже назвали претендентом на звание лучшего в сезоне.

Смотрите видео того, как награждали "Сент-Луис Блюз", которые в финале Кубка Стэнли-2019 обыграли "Бостон Брюинз" со счетом 4:3.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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