Заруба в Дружковке и вбрасывание от "наследника" Кличко: как стартовал сезон в украинском хоккее

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Хоккейный сезон в Украине открылся в Дружковке, что называется, ледовой зарубой. Финалисты прошлогоднего первенства "Донбасс" и "Днепр" устроили на "Альтаире" перестрелку, последнее слово в которой осталось за вице-чемпионами УХЛ, херсонцами – 5:4.

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Причем болельщики начали собираться под спорткомплексом задолго до начала встречи, чтобы заглянуть в сооруженный рядом с "Альтаиром" "хоккейный городок", где могли попробовать себя в роли хоккеистов, поиграть в настольный хоккей или получить боевой раскрас на лице.

Что касается самой игры, то по ходу основного времени соперники по два раза вели в счете: "Днепр" – 1:0 и 3:2, "Донбасс" – 2:1 и 4:3. Гости перевели встречу в овертайм за две минуты до сирены усилиями своего латышского новичка Микса Липсбергса, имеющего опыт выступления за национальную сборную. А в воротах дончан в этот вечер стоял Степан Горячевских, вернувшийся в состав "красно-черных" спустя 6 лет. Но камбэк получился не самым удачным – в дополнительное время Дорофеев с передачи все того же Липсбергса оформил дубль и принес победу "Днепру".

Напомним, что "Днепр" был сильнее и в первой очной встрече прошлого сезона, также проходившей в Дружковке. А еще победил в стартовом матче финала плей-офф, и тоже на площадке дончан.

"Досадно, но это нормально – вовремя получить "на орехи" нужно было. Это полезно для того, чтобы готовиться правильно дальше, – сказал тренер дончан Сергей Витер. – Недооценки соперника не было. Где-то была небольшая самоуверенность. Из-за нее игра тяжело давалась. При всем этом мы смогли выровнять, смогли выйти вперед, но опять же – досадные ошибки".

"В первых матчах всегда есть огрехи. Ну а сама игра получилась очень зрелищной. Волнение? Конечно, я волновался, но нам удалось исправить ситуацию в концовке матча. Эта победа добавит нам уверенности", – подытожил коуч "Днепра" Дмитрий Пидгурский.

А накануне в борьбу вступил и бронзовый призер минувшего чемпионата "Кременчуг", который дома разгромил "Белый Барс" 6:0. А первое вбрасывание в сезоне на фарт сделал чемпион Европы и Европейских игр – "наследник" братьев Кличко в супертяжелом боксерском дивизионе Виктор Выхрыст.

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В каждом периоде хозяева стабильно забрасывали в ворота соперника по две шайбы. И первым хет-триком в чемпионате разжился нападающий кременчужан Николай Киселев. "Игра получилась интересной, по крайней мере, для болельщиков. Вначале было немного неуверенности в действиях игроков. Хорошо, что все так закончилось", – заявил тренер "Кременчуга" Александр Савицкий.

ЕВРОТЕРМИНАЛ. Отметим также, что в этом сезоне, впервые с 2013 года ХК "Донбасс" получил право провести один из раундов клубного турнира IIHF. С 18 по 20 октября на льду арены "Терминал" в Броварах пройдут матчи второго раунда группы C Континентального кубка-2020. В нем, помимо чемпиона Украины, сыграют румынская "Корона" (Брашов), латышский "Мого" (Рига) и победитель группы А в первом раунде.

Как мы писали ранее, в США закрыли глаза на допинг россиянина: хоккеиста Кузнецова наказали всего тремя матчами за кокаин. Боссы НХЛ не сочли серьезным нарушением то, за что Международная федерация отстранила игрока на четыре года.

Также сообщалось, что кубок международного турнира Donbass Open Cup вернулся на Донбасс. В решающем матче соревнований, проходивших на арене "Альтаир" в Дружковке, хоккейный клуб "Донбасс" уверенно переиграл своего главного соперника - команду "Краковия" из Польши 4:1.

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