Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

"Мы же мужики, во всяком случае были в мое время": обладатель Кубка Стэнли о скандалах в НХЛ

24 декабря, 17:53

Известный чешский форвард заверил: "Если бы меня ударил тренер, это был бы его последний удар"

Петр Клима

Петр Клима / Фото: NHL.com

Реклама

Экс-игрок НХЛ, обладатель Кубка Стэнли-1990, чешский хоккеист Петр Клима высказался о последних скандалах в сильнейшей лиге мира. Мол, все больше игроков жалуются на грубое отношение тренеров и проявление расизма.

Читайте также: Российский хоккеист забросил в НХЛ шайбу головой и проиграл боксерский бой

"Я смотрю на все это и страшно удивляюсь. Мы же мужики, во всяком случае были в мое время в НХЛ. Мы не жаловались, – заявил Isport.cz Клима, который выступал в НХЛ на позиции форварда с 1985 по 1999 год. – Если бы меня ударил тренер, это был бы его последний удар. Когда я играл в „Тампа-Бэй", тренер начал кричать на моего молодого партнера. Я встал и сказал, чтобы он лучше покричал на меня. Он тут же успокоился. Насчёт расизма я тоже удивлен. Мы играли с чернокожими парнями и находили отличное взаимопонимание. Да, мы называли их по-всякому во время матчей, как и они нас. Но после игры мы всегда хорошо общались".

Ранее мы писали, что тренера клуба НХЛ уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца. Скандал вокруг Билла Питерса из "Калгари Флеймз разгорелся после того, как его бывший подопечный Аким Алиу обвинил наставника в расистских высказываниях. Причем допускал их тренер десять лет назад, когда работал в фарм-клубе "Чикаго Хокс", а Алиу играл под его руководством. Темнокожий канадский нападающий утверждает, что Питерс позволял себе его оскорблять на расовой почве неоднократно. Интересно, что Алиу часть детства провел в Киеве. Его отец – нигериец, а мать – украинка.

Смотрите также, как американские хоккейные болельщики забросали спортсменов игрушками

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

насилие НХЛ хоккеист Тампа Бэй Лайтнинг

Источники: Сегодня|Спорт , Чемпионат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Киеве: расписание, результаты и состав сборной Украины
Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Киеве: расписание, результаты и состав сборной УкраиныХоккей
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
Перед матчем в Швейцарии включили не тот гимн России. Запустили заново – и снова фейл
Перед матчем в Швейцарии включили не тот гимн России. Запустили заново – и снова фейлХоккей
Хоккейный тренер побил юного спортсмена в Одессе – у того подозрение на сотрясение мозга
Хоккейный тренер побил юного спортсмена в Одессе – у того подозрение на сотрясение мозгаХоккей
Голевая передача вратаря помогла
Голевая передача вратаря помогла "Донбассу" обыграть "Днепр" в матче тура УХЛХоккей
В Херсоне сорвали матч лидеров чемпионата Украины по хоккею
В Херсоне сорвали матч лидеров чемпионата Украины по хоккеюХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...