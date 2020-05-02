"На карантин уйти легко, но жрать-то что будем?": против властей России выступил еще один спортсмен

Денис Цыганов обвиняет руководство РФ в том, что "людей заперли в квартирах, лишили заработка и никак не помогают"

Российский хоккеист минской "Юности" Денис Цыганов жестко раскритиковал карантинные меры по борьбе с коронавирусом в РФ. Ранее мы писали о новом антирекорде: в России за сутки обнаружили почти 10 тысяч больных COVID-19.

"Пару месяцев назад, строя свои планы на отпуск, не подозревал о том, что Covid-19 сможет так сильно их изменить. Когда в России начинали вводить карантин, я был убежден, что в моей стране все делают как надо. Но это быстро прошло. Ведь запереть людей в квартирах, лишить возможности заработка, объявив "оплачиваемые выходные", и никак не помогать не кажется мне правильным. Как сказал Вася Уткин, это больше похоже на предательство, и трудно с ним не согласиться. Меня карантин не коснулся, потому что я нахожусь в Беларуси, а здесь его нет. И сначала я думал, что это дико неправильно, но сейчас я рад возможности беспрепятственно выйти на прогулку. А фраза "на карантин уйти легко, но жрать-то что будем?" уже не кажется абсурдной. Возможно, это потому, что сейчас у меня нет необходимости ходить каждый день на работу и я могу сам избегать мест скопления людей", – написал российский хоккеист Денис Цыганов у себя в Instagram

INSTAGRAM

Денис Цыганов / Фото: Twitter

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По последним данным, в России зафиксировано свыше 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 1222 оказались летальными.

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