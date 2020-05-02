Новый антирекорд: в России за сутки обнаружили почти 10 тысяч больных COVID-19

В России за последние сутки, 1 мая, зарегистрировали 9623 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом рассказали в российском оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9623 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4488 (46,6%) без клинических проявлений", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в РФ инфекцию подхватили 124 054 человек – вирус пробрался в 85 регионов страны. Больше всего новых случаев обнаружили в Москве – тут за сутки заразились 5358 человек. Всего в российской столице – 62 658 инфицированных.

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Отметим, что за последние сутки в стране подтвердили 57 смертей от COVID-19, из них в Москве – 37. С начала пандемии инфекция унесла жизни 1222 человек.

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Ранее мы сообщали, что коронавирус подтвердили у главы правительства России Михаила Мишустина. Российскому премьеру пришлось уйти на самоизоляцию.

Кроме того, стало известно, где от эпидемии прячут российского президента Владимира Путина.

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