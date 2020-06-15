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В России умер знаменитый хоккеист: опубликованы предсмертные признания Мальцева

15 июня, 09:55

Олег Люлька Олег Люлька

Нападающий Олег Мальцев выигрывал Лигу чемпионов с "Ладой" и Кубок Германии - со сборной

На 58-м году жизни умер знаменитый российский хоккеист Олег Мальцев. Об этом сообщил официальный сайт его бывшего клуба челябинского "Трактора". Причины смерти нападающего не называются. Но челябинские СМИ пишут, что Мальцев скончался после продолжительной болезни.

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"Тройка Астраханцев-Федулов-Мальцев навсегда останется в памяти болельщиков как одна из самых ярких в истории клуба. В сезоне-1992/93 она стала самой результативной в чемпионате страны. Коллектив хоккейного клуба "Трактор" выражает свои глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева. Мы скорбим вместе с вами. Помним", – говорится в сообщении "Трактора"

Олег Мальцев

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Олег Мальцев / Фото: Twitter

Отметим, что Олег Мальцев выступал за "Трактор" на протяжении 11 сезонов, провел 286 матчей и набрал 150 (81+69) очков. Вместе с командой становится бронзовым призером чемпионата МХЛ (1993, 1994), со сборной России выигрывал Кубок Германии (1992, 1993), а в составе "Лады" (Тольятти) выигрывал Кубок европейских чемпионов-1997.

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В одном из последних интервью Олег Мальцев признавался, что жалеет, что не стал чемпионом мира-1993 – на соревнования он не поехал из-за травмы. Также он рассказывал о своих суевериях: "Всегда одевался с левой стороны. Выходил на лед в конце колонны. А на тренировках старался никогда не проезжать перед вратарем. Проехал – значит, проиграем".

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умер спортсмен хоккеист Сборная России по хоккею Олег Мальцев

Источник: Сегодня|Спорт

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