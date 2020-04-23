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Начальник всегда прав: владелец команд НХЛ и НБА из Нью-Йорка победил коронавирус

23 апреля, 11:07

Андрей Фоменко

Джеймс Долан боролся с новой инфекцией в течение трех недель

Еще одной победой над коронавирусной инфекцией в США стало больше. Стало известно, что от нового вируса вылечился Джеймс Долан – владелец двух профессиональных клубов Нью-Йорка: "Нью-Йорк Никс" в НБА и "Нью-Йорк Рейнджерс" в НХЛ. Об этом сообщил авторитетный американский спортивный ресурс ESPN. К слову, мы писали, что игроки НБА согласились на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса.

64-летний функционер сдал положительный тест на COVID-19 в конце марта, после чего ушел на самоизоляцию. Болезнь у него протекала практически без симптомов, и он продолжал заниматься бизнес-операциями из дома. А на днях новый тест показал уже отрицательный результат.

После выздоровления Долан заявил, что сдаст плазму крови для медицинских опытов. Считается, что плазма людей, переживших коронавирус, поможет при изобретении вакцины.

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Нью-Йорк – самый большой очаг заражения коронавирусом в США: 138 тысяч случаев заражения, из них 10 тысяч летальных.

Читайте также: самые яркие драки хоккеистов – подборка от УХЛ на карантине.

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Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

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владелец НХЛ НБА коронавирус Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Рейнджерс

Источник: xsport.ua

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