Национальная хоккейная лига с ошибкой объявила точную дату возобновления сезона

Матчи будут проходить в канадских городах Эдмонтоне и Торонто

Минувшей ночью самая сильная хоккейная лига планеты назвала дату рестарта сезона 2019/2020. Матчи начнутся 1 августа, сообщили на официальном сайте НХЛ. Также знаменательным стало подписание нового коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроком – теперь оно будет действовать до окончания сезона 2025/26. Напомним, в середине июня решили, что в плей-офф примут участие 24 команды.

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Интересно, что в русскоязычной версии сайта лиги в заголовке сделали ошибку, написав, что чемпионат возобновится 1 июля. Так что лучше пользоваться англоязычной версией.

Также лига сообщила, что тренировочные лагеря могут открыться в домашних городах команд в ближайший понедельник в рамках третьего этапа плана возобновления сезона. 24 команды, продолжающие бороться за чемпионство, 26 июля отправятся в два хаб-города: 12 команд Восточной конференции – в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтон. 1 августа начнутся игры Кубка Стэнли (в рамках четвертого этапа).

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В каждом из городов сыграют восемь команд в сериях до трех побед, победители которых пройдут в первый раунд плей-офф. По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получат автоматический пропуск в плей-офф и сыграют в круговом турнире для определения посева. Победившие команды в квалификационных сериях останутся в Торонто и Эдмонтоне на первые два раунда плей-офф.

Эдмонтон примет финал Восточной конференции, финал Западной конференции и финал Кубка Стэнли. Ожидается, что финалы конференций начнутся 8 сентября, а главный финал – 22 сентября. Он должен закончиться не позднее 4 октября.

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