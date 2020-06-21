Кубок Стэнли стартует в конце июля: в плей-офф примут участие 24 команды

Как сообщает журналист New York Post Лэрри Брукс, Кубок Стэнли 2020 года начнется 30 июля. Напомним, ранее было решено не возобновлять регулярный чемпионат НХЛ, а продолжить сезон с этапа плей-офф. Формат плей-офф из 24 команд предполагает, что по четыре лучших клуба каждой конференции будут играть между собой для определения посева. Оставшиеся 16 команд проведут один раунд:
Восточная конференция
"Питтсбург Пингвинз" – "Монреаль Канадиенс"
"Каролина Харрикейнз" – "Нью-Йорк Рейнджерс"
"Нью-Йорк Айлендерс" – "Флорида Пантерз"
"Торонто Мэйпл Лифс" – "Коламбус Блю Джекетс"
Западная конференция
"Эдмонтон Ойлерз" – "Чикаго Блэкхоукс"
"Нэшвилл Предаторз" – "Аризона Койотс"
"Ванкувер Кэнакс" – "Миннесота Уайлд"
"Калгари Флэймз" – "Виннипег Джетс"
Перед стартом плей-офф НХЛ планируется провести двухнедельный тренировочный лагерь. Тренировки будут начаты 10 июля. Как мы писали ранее, несколько дней назад НХЛ разрешила тренировки на льду в небольших группах.
23 и 24 июля команды-участницы проведут по товарищеской встрече, а с 30 июля начнутся квалификационные матчи турнира.
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