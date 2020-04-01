Не шутили: 1 апреля 1992 года в НХЛ впервые началась забастовка из-за заработков

День 1 апреля для НХЛ является не слишком радостным. В 1919 году именно в первый день второго месяца весны официально отменили решающий матч Кубка Стэнли – из-за эпидемии "испанки". Читайте, как 101 год назад НХЛ стала жертвой пандемии гриппа. А вот в 1992 году произошло менее драматичное событие: началась первая за 75 лет забастовка хоккеистов.

Организованная в 1917 году лига, со временем ставшая самой сильной в хоккейном мире, познала всего один страйк от самих игроков. Еще трижды в НХЛ объявляли локаут, но его вводили сами руководители лиги. Из-за чего в сумме не сыграли 1700 матчей! А тогда, в 1992-м, игроки сами потребовали увеличения зарплат. И сделали это очень вовремя.

Интересно, что та забастовка на данный момент остается единственной за 103 года существования НХЛ. В марте 1992 года завершился регулярный чемпионат, и вскоре должны были начаться поединки плей-офф – за Кубок Стэнли. И тут Профсоюз хоккеистов решил оказать давление на владельцев клубов и объявил забастовку, потребовав дополнительных выплат.

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Ранее спортсмены получали деньги только за регулярный сезон, а в плей-офф играли бесплатно. Парадоксально, что у клубов все происходило с точностью до наоборот: основную часть доходов владельцы получали за матчи Кубка Стэнли. Логичным было желание хоккеистов перераспределить бонусные деньги за плей-офф. Вероятно, из-за того, что претензии игроков были обоснованы, стороны пришли к соглашению всего за десять дней. Календарь матчей немного поменяли, но сыграли плей-офф по полной программе. Кубок Стэнли тогда взяли "Питтсбург Пингвинз" с молодым Яромиром Ягром и опытным Марио Лемье. А вот будущие три локаута прошли для НХЛ гораздо сложнее.

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