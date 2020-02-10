Обманул "щуку": названа лучшая шайба чемпионата Украины по хоккею

Михаил Геворкян / Фото: МХК Динамо Харьков

Украинская хоккейная лига назвала лучших игроков чемпионата в январе, а также автора самой эффектного гола месяца. Им стал 22-летний украинский нападающий харьковского "Динамо" Михаил Геворкян, который в поединке с херсонским "Днепром" (3:9) оторвался от защитника, сблизился с кипером "шук", обманным движением переложил шайбу на неудобную сторону и забросил ее в ворота.

Видео лучшей шайбы УХЛ в январе (смотрите с 1:08)

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Лучшим голкипером УХЛ в январе стал Александр Хомутов из "Днепра". В 5 матчах вратарь отбил 92,3% бросков, заработав коэффициент надежности 2.13. Три матча из пяти стали победными для "щук", а еще в одной игре херсонцы уступили в овертайме.

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Обладателем награды лучшему защитнику месяца стал лидер обороны "Кременчука" Всеволод Толстушко. В 7 матчах игрок набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности +7, отметившись, в том числе заброшенными шайбами в ворота "Белого Барса" и "Донбасса".

Между тем лучшим нападающим января в украинском хоккейном чемпионате стал Роман Благой из "Белого Барса". Форвард набирал очки во всех 7 матчах белоцерковцев, отметившись 16 (8+8) результативными баллами при показателе полезности +5.

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Роман Благой внес значительный вклад в успехи "барсов" в январе, сделав хет-трик в ворота "Донбасса" и дубль в матче с "Кременчуком". 6 из 16 очков Благой набрал при игре в неравных составах, а 2 шайбы из 8 стали для "Белого Барса" победными.

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