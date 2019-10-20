Румыны в украинских цветах разгромили под Киевом хоккеистов "Црвены Звезды"

"Корона" vs "Црвена Звезда" / Фото: ХК "Донбасс"

Румынская "Корона" и сербская "Црвена Звезда" выдали результативную феерию в матче заключительного тура второго раунда Континентального кубка в Броварах. Команды на двоих забросили 11 шайб, семь из которых оформили хоккеисты "Короны", игравшие в сине-желтых цветах украинкой сборной. В итоге, победа румынской команды – 7:4.

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При этом стоит отметить, что с турнирной точки зрения во встрече "Короны" и "Црвены Звезды" уже ничего не решалось, ведь оба коллектива еще в предыдущем туре лишились шансов на выход в следующий раунд. Тем не менее добытая победа принесла "Короне" третье место.

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Континентальный кубок. 2 раунд. Группа С. 3 тур

"Црвена Звезда" – "Корона" – 4:7 (0:2, 2:3, 2:2)

0:1 – Борисенко (Транца, Петер – бол.) 13:25

0:2 – Петер (М. Биро, Транца) – 18:28

1:2 – Бркусанин (Попович, Чегринцев) – 24:57

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2:2 – Чегринцев (Анич) – 25:13

2:3 – Плант (Жабо, Б. Гайдо) – 27:23

2:4 – Глига (Плант, Фоули) – 36:45

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2:5 – М. Биро (Транца, Петер) – 38:29

2:6 – Армстронг (Стефенсон, Глига) – 40:12

3:6 – Анич (Новакович, Чегринцев – бол.) – 50:08

3:7 – М. Биро (Петер, Транца) – 55:11

4:7 – Касицки – 58:47

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Как мы писали ранее, в хоккее появился свой Месси. Сонни Милано принес победу "Коламбусу" в матче против "Далласа", забросив фантастическую шайбу.

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