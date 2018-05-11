Онлайн матча Беларусь – Чехия на чемпионате мира по хоккею

В пятницу на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Беларуси и Чехии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Вчера чехи сенсационно нанесли первое поражение на турнире сборной России. И продолжают претендовать на попадание в плей-офф турнира. А вот сборная Беларуси по ходу ЧМ-2018 рассталась с главным тренером и рискует понизиться в классе.

Коэффициент букмекеров в основное время: победа Беларуси – 23,00, ничья – 11,00, победа Чехии – 1,08. На итог матча: Беларусь – 12,00, Чехия – 1,02.

Параллельно проходит поединок группа В: смотреть США – Корея можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в пятницу, 11 мая: