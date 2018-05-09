Онлайн матча Дания – Финляндия на чемпионате мира по хоккею

В среду на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Дании и Финляндии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе В, вместе с датчанами и финнами, выступают команды США, Канады, Германии, Южной Кореи, Латвии и Норвегии. В стартовых турах хозяева чемпионата одержали одну победу в трех матчах, а финны

Параллельно с этим матчем проходит поединок группы А: смотреть онлайн Швеция – Австрия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в среду, 9 мая:

Швейцария – Беларусь – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Германия – Корея – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Швеция – Австрия – 21:15

Финляндия – Дания – 21:15

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