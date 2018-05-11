Онлайн матча Дания – Норвегия на чемпионате мира по хоккею

В пятницу на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Дании и Норвегии. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Обе команды сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

Коэффициент букмекеров в основное время: победа Дании – 1,36, ничья – 5,75, победа Норвегии – 6,75. На итог матча: Дания – 1,19, Норвегия – 4,50.

Параллельно проходит поединок группа А: смотреть Франция – Австрия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 10 мая: