Онлайн матча Финляндия – США на чемпионате мира по хоккею

Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок лидеров группы В. В борьбе за первое место встречаются сборные Финляндии и США. Финнам нужно обязательно побеждать. Начало матча – в 13:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Коэффициент букмекеров в основное время: победа Финляндии – 2.50, ничья – 4.33, победа США – 2.35. На итог матча: Финляндия – 1,91, США – 1,85.

Параллельно проходит поединок группы А: смотреть Швейцария – Франция можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира во вторник, 15 мая: