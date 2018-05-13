Онлайн матча Германия – Финляндия на чемпионате мира по хоккею

В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Германии и Финляндии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Серебряные призеры Олимпиады-2019 немцы, судя по всему, останутся без плей-офф турнира. А вот финская команда борется за первое место в группе.

Коэффициент букмекеров в основное время: победа Германии – 16,50, ничья – 11,50, победа Финляндии – 1,10. На итог матча: Германия – 10,00, Финляндия – 1,04.

Параллельно проходит поединок группы А: смотреть Германия – Финляндия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 13 мая: