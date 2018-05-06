Онлайн матча Германия – Норвегия на чемпионате мира по хоккею

В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Германии и Норвегии. Начало матча – в 173:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе В, вместе с немцами и норвежцами, выступают команды США, Финляндии, Латвии, Дании, Канады и Кореи. В первом туре Германия по буллитам уступила хозяевам турнира, а Норвегия в овертайме проиграла Латвии.

В параллельном матче сборная Швеции встретится с командой Чехии. Онлайн Швеция – Чехия также доступен на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 6 мая: