Онлайн матча Канада – Германия на чемпионате мира по хоккею

Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Канады и Германии. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе В выступают команды США, Канады, Финляндии, Дании, Латвии, Германии, Норвегии и Южной Кореи.

Канаде необходимо удержать четвертую строчку, дающую право сыграть в плей-офф чемпионата мира, а Германия завершает свое выступление на турнире.

В параллельном матче встретятся представители группы А Словакия и Беларусь. Смотреть онлайн Словакия – Беларусь можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира во вторник, 15 мая: