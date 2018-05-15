Онлайн матча Беларусь – Словакия на чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 17:04

Прямая трансляция матча заключительного тура группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании


Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Словакии и Беларуси. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе А выступают команды Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции, Австрии, Беларуси.

Словакия потеряла шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира,а Беларусь не сможет подняться выше последнего места, застолбив за собой путевку в низший дивизион.

В параллельном матче встретятся команды группы В Канада Германия. Смотреть онлайн Канада – Германия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира во вторник, 15 мая:

  • Швейцария – Франция – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
  • Финляндия – США – 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)
  • Беларусь – Словакия – 17:15
  • Канада – Германия – 17:15
  • Россия – Швеция – 21:15
  • Латвия – Дания – 21:15
видео, хоккей, чемпионат мира по хоккею, сборная Беларуси по хоккею, сборная Словакии по хоккею

Вы сейчас просматриваете новость "Онлайн матча Беларусь – Словакия на чемпионате мира по хоккею". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хоккей

Фото AFP

Чемпионат мира по хоккею 2018 года: расписание и результаты всех матчей

Сегодня, 15:51

Календарь мирового первенства по хоккею в элитном дивизионе

Хоккей

Латвия - Канада хоккей смотреть онлайн ЧМ-2018

Онлайн матча Латвия - Канада на чемпионате мира по хоккею

Вчера, 20:53

Прямая трансляция матча седьмого тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании
Загрузка...

Хоккей

Онлайн матча Россия - Словакия на чемпионате мира по хоккею

Вчера, 17:15

Прямая трансляция матча шестого тура группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании

Хоккей

Онлайн матча Корея - Норвегия на чемпионате мира по хоккею

Вчера, 17:05

Прямая трансляция матча седьмого тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании

Хоккей

Онлайн матча Норвегия - США на чемпионате мира по хоккею

13 Мая, 17:20

Прямая трансляция матча пятого тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании

Хоккей

Сборная Беларуси покидает элитный дивизион. Фото AFP

Беларусь впервые с 2005 года вылетела из элитного дивизиона хоккейного ЧМ

12 Мая, 22:45

"Сухое" поражение от Австрии отправило белорусских хоккеистов в Дивизион 1А чемпионата мира
Загрузка...