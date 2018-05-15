Онлайн матча Латвия – Дания на чемпионате мира по хоккею

Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Латвией и Данией. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе В выступают команды США, Канады, Финляндии, Дании, Латвии, Германии, Норвегии и Южной Кореи.

Победитель этой встречи завоюет последнюю путевку в плей-офф чемпионата мира от группы В.

В параллельном матче сыграют лидеры группы А Россия и Швеция. Смотреть онлайн Россия – Швеция можно на нашем сайте.