Онлайн матча Латвия – Дания на чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 20:57

Прямая трансляция матча заключительного тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании


Во вторник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Латвией и Данией. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

В группе В выступают команды США, Канады, Финляндии, Дании, Латвии, Германии, Норвегии и Южной Кореи.

Победитель этой встречи завоюет последнюю путевку в плей-офф чемпионата мира от группы В.

В параллельном матче сыграют лидеры группы А Россия и Швеция. Смотреть онлайн Россия – Швеция можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира во вторник, 15 мая:

  • Швейцария – Франция – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
  • Финляндия – США – 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)
  • Беларусь – Словакия – 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)
  • Канада – Германия – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
  • Россия – Швеция – 21:15
  • Латвия – Дания – 21:15
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Сегодня|Спорт

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