Онлайн матча Латвия – Германия на чемпионате мира по хоккею

В субботу, 12 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Латвии и Германии. Начало матча – в 13:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Кроме них в группе В выступают команды США, Канады, Финляндии, Дании Норвегии, Южной Кореи. После четырех туров Германия и Латвия занимают места в нижней части турнирной таблицы, но еще могут побороться за места в плей-офф.

В параллельном матче в группе А встретятся команды Словакии и Швеции. Смотреть онлайн Словакия – Швеция можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в субботу, 12 мая: