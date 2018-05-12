Онлайн матча Латвия – Германия на чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 13:15

Прямая трансляция матча четвертого тура группы В хоккейного ЧМ-2018 в Дании


В субботу, 12 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы В между сборными Латвии и Германии. Начало матча – в 13:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Кроме них в группе В выступают команды США, Канады, Финляндии, Дании Норвегии, Южной Кореи. После четырех туров Германия и Латвия занимают места в нижней части турнирной таблицы, но еще могут побороться за места в плей-офф.

В параллельном матче в группе А встретятся команды Словакии и Швеции. Смотреть онлайн Словакия – Швеция можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в субботу, 12 мая:

  • Словакия – Швеция – 13:15
  • Латвия – Германия – 13:15
  • Австрия – Беларусь – 17:15
  • Дания – Корея – 17:15
  • Россия – Швейцария – 21:15
  • Канада – Финляндия – 21:15
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Сегодня|Спорт

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