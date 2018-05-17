Онлайн матча Россия – Канада на чемпионате мира по хоккею
Прямая трансляция четвертьфинального поединка хоккейного ЧМ-2018 в Дании
В четверг, 17 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится матч 1/4 финала между сборными России и Канады. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.
Коэффициент букмекеров на исход матча в основное время: победа сборной России – 3.50, ничья – 4.60, победа команды Канады – 1.80. На итог матча: Россия – 2,60, Канада – 1,48.
Сборная Канады самая титулованная. За всю историю мировых первенств "Кленовые листья" 26 раз становились чемпионами мира, 14 раз брали "серебро" и 9 – "бронзу".
Параллельно с этим матчем проходит другой четвертьфинал ЧМ-2018: смотреть США – Чехия можно на нашем сайте.
Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.
Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 17 мая:
- Россия – Канада – 17:15
- США – Чехия – 17:15
- Финляндия – Швейцария – 21:15
- Швеция – Латвия – 21:15
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