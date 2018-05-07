Онлайн матча Швеция – Франция на чемпионате мира по хоккею
Прямая трансляция матча третьего тура группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании
В понедельник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Швеции и Франции. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте. Напомним, что шведы – действующие чемпионы мира по хоккею.
Также в группе А, вместе с шведами и французами, выступают команды Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии, России и Беларуси. Шведы в первых турах одержали победы над командами Беларуси и Чехии, а французы проиграли россиянам и обыграли Беларусь.
Параллельно проходит поединок группа В: смотреть хоккей Канада – Дания можно на нашем сайте в видеотрансляции.
Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.
Все матчи хоккейного чемпионата мира в понедельник, 7 мая:
- 17:15 Беларусь – Россия – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
- 17:15 США – Германия – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
- 21:15 Швеция – Франция
- 21:15 Канада – Дания
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