Онлайн матча Швеция – Франция на чемпионате мира по хоккею

В понедельник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Швеции и Франции. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте. Напомним, что шведы – действующие чемпионы мира по хоккею.

Также в группе А, вместе с шведами и французами, выступают команды Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии, России и Беларуси. Шведы в первых турах одержали победы над командами Беларуси и Чехии, а французы проиграли россиянам и обыграли Беларусь.

Параллельно проходит поединок группа В: смотреть хоккей Канада – Дания можно на нашем сайте в видеотрансляции.



Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в понедельник, 7 мая: