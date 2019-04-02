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Победа – за гостями: "Днепр" повел в финальной серии УХЛ с "Донбассом"

Сегодня, 21:30

Скудный на шайбы матч принес успех херсонцам. Следующая игра – 4 апреля в Дружковке

Первый матч - за "Днепром"
Первый матч - за "Днепром". Фото: uhl.com.ua
Победа – за гостями: "Днепр" повел в финальной серии УХЛ с "Донбассом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3a8/57e/5ca3a857e828a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3a8/57e/5ca3a857e828a.jpg Хоккей Скудный на шайбы матч принес успех херсонцам. Следующая игра - 4 апреля в Дружковке

Хоккеисты херсонского "Днепра" на выезде обыграли "Донбасс" в первом матче финальной серии Украинской хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 2:1.

Матч в Дружковке проходил в равной борьбе, в которой чуть удачней оказались гости из Херсона. В середине второго периода за "Днепр" отличился Кирилл Бондаренко. На эту шайбу "Донбасс" ответил точным броском Виктора Захарова в меньшинстве. Психологическое преимущество было на стороне дончан, однако победную шайбу забросили херсонцы, а именно Андрей Жвачкин.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу "Днепра". Следующий поединок противостояния пройдет 4 апреля в Дружковке. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

УХЛ. Плей-офф. Финал

"Донбасс" - "Днепр" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1, Бондаренко (Янишевский, Дунаев), 27:13

1:1, Захаров (Никифоров), 46:46

1:2, Жвачкин (Шулешов, Ромащенко), 54:47

Вратари: Дьяченко - Петров.

Как сообщалось ранее, Конор Макгрегор принес хоккеистам "Бостона" три ящика виски. Боец смешанных единоборств сделал символическое вбрасывание перед игрой НХЛ.

Мы также писали, что хоккейные площадки сделают меньше на чемпионатах мира и Олимпиадах. В настоящий момент соревнования IIHF проходят на ледовых площадках размером 60х30 м. Склоняются же к варианту, который используется в США и Канаде (60х26 м).

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Тег хоккей, ХК Донбасс, УХЛ, Днепр Херсон

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