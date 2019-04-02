Победа – за гостями: "Днепр" повел в финальной серии УХЛ с "Донбассом"

Скудный на шайбы матч принес успех херсонцам. Следующая игра – 4 апреля в Дружковке

Первый матч - за "Днепром". Фото: uhl.com.ua

Победа – за гостями: "Днепр" повел в финальной серии УХЛ с "Донбассом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3a8/57e/5ca3a857e828a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3a8/57e/5ca3a857e828a.jpg 2019-04-02T21:30:08+03:00 Хоккей Скудный на шайбы матч принес успех херсонцам. Следующая игра - 4 апреля в Дружковке

Хоккеисты херсонского "Днепра" на выезде обыграли "Донбасс" в первом матче финальной серии Украинской хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 2:1.

Матч в Дружковке проходил в равной борьбе, в которой чуть удачней оказались гости из Херсона. В середине второго периода за "Днепр" отличился Кирилл Бондаренко. На эту шайбу "Донбасс" ответил точным броском Виктора Захарова в меньшинстве. Психологическое преимущество было на стороне дончан, однако победную шайбу забросили херсонцы, а именно Андрей Жвачкин.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу "Днепра". Следующий поединок противостояния пройдет 4 апреля в Дружковке. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

УХЛ. Плей-офф. Финал

"Донбасс" - "Днепр" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1, Бондаренко (Янишевский, Дунаев), 27:13

1:1, Захаров (Никифоров), 46:46

1:2, Жвачкин (Шулешов, Ромащенко), 54:47

Вратари: Дьяченко - Петров.

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