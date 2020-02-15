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Почти отыгрались с 0:4: "Донбасс" отбирает очки у лидера чемпионата и рвется на первое место

15 февраля, 21:44

"Кременчуг" пропустил четыре шайбы кряду, но потом возродил интригу в матче

"Кременчуг" - "Донбасс"

"Кременчуг" - "Донбасс" / Фото: УХЛ

15 февраля в Кременчуге состоялось сражение лидеров Украинской хоккейной лиги – сошлись первая команда регулярного чемпионата, "Кременчуг", и прошлогодний чемпион – "Донбасс". До этой встречи между клубами был паритет в очных поединках. Ранее мы давали супергол с острого угла в чемпионате Украины.

Матч команды начали абсолютно на равных, с ходу обменявшись рядом опасных атак. Однако правом первыми открыть счет в матче воспользовались дончане усилиями Никиты Колесниковса. Далее "Донбассу" удалось навязать противнику свою игру и еще дважды отличиться в кременчугских воротах, завладев более чем комфортным преимуществом – сначала еще раз отличился Колесниковс, а третью шайбу забросил Севастьян Карпенко.

"Горожане" в оставшиеся пять минут периода насели на ворота Трифонова, но воспользоваться своим моментами так и не сумели. Свой камбэк хозяева площадки начали после еще одной пропущенной шайбы от Виталия Ляльки. Пропустив четвертый гол, Александров, Пузатов и Григорян вернули "Кременчук" в игру, сократив отставание от дончан до минимума.

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В третьем периоде первые 10 минут команды провели в обоюдоострой борьбе, не уступая ни на одном сантиметре площадки. Даже обменялись заброшенными шайбами – на гол Виталия Карамнова результативно ответил Давид Григорян, тем самым установив на табло 4:5. Несмотря на все атаки "горожан", сравнять счет у них так и не вышло. А вот "Донбасс" добыл победу с минимальной разницей и продолжает преследовать "Кременчуг".

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"Кременчук" – "Донбасс" – 4:5
(0:3, 1:3, 1:1)
Шайбы: 0:1 Колесниковс (Подзиньш), 7:00; 0:2 Колесниковс (Карамнов, Волков, – больш.), 13:13; 0:3 Лялька (Карпенко), 14:02; 0:4 Лялька (Уилсон), 22:12; 1:4 Александров (Орлов, Пукс, – больш.), 25:07; 2:4 Пузатов (Толстушко), 25:22; 3:4 Григорян (Бондарук, – больш.), 33:40; 3:5 Карамнов (Шишлянников, Уилсон, – больш.), 49:42; 4:5 Григорян (Бабрусев), 57:14.

"Кременчук": Новицкий (Гордюшин); Григорян – Бабрусев, Александров – Хришпенц, Толстушко – Пузатов, – ; Бондарук – Серанов – Киселёв (К), Орлов – Пукс (А) – Созонов, Гриценко (А) – Ворона – Савченко, Бондаренко – Чердак – Фроленко.

"Донбасс": Трифонов (Качула); Большаков – Уилсон, Игнатенко – Колесниковс, Григорьев – Пангелов-Юлдашев, Жовнир – ; Милёхин – Буценко – Коренчук (А), Шишлянников – Карамнов – Волков, Лялька (А) – Карпенко – Разумов, Подзиньш – Захаров (К) – Костиков.

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ХК Донбасс чемпионат Украины по хоккею УХЛ ХК Кременчук

Источник: УХЛ

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