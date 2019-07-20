Птица счастья: лучший хоккейный клуб Украины представил своего загадочного талисмана

Маскотом ХК "Донбасс" стал снегирь. Имя талисману дадут болельщики команды

Талисман ХК "Донбасс". Фото: Facebook

В Дружковке состоялось открытие сезона детско-юношеской спортивной школы хоккейного клуба "Донбасс". Одним из самых ожидаемых болельщиками дончан событием стала презентация нового маскота клуба. Cимволом "Донбасса" стал красивый, добрый, поющий снегирь. Отметим, что имя талисмана донецкого клуба определят болельщики.

Хоккейный клуб "Донбасс" запустил конкурс на лучшее имя для маскота. В официальных сообществах донецкого клуба в Facebook и Instagram опубликован пост, в комментариях к которому все желающие могут оставить свой вариант имени талисмана дончан. Экспертное жюри определит десять лучших вариантов, после чего на сайте донецкого клуба будет запущено финальное голосование. Автор имени-победителя получит игровой свитер ХК "Донбасс".

Как мы писали ранее, "Донбасс" получил право проведения второго раунда Континентального кубка-2020. Матчи второго раунда группы C в рамках еврокубка пройдут с 18 по 20 октября на льду арены "Терминал" в Броварах.

Кроме того, ранее стало известно, что автор первой шайбы "Донбасса" в КХЛ вернулся в украинский клуб. "Донбасс" пополнил ряды основной команды форвардом Евгением Белухиным, в послужном списке которого есть выступления в КХЛ, ВХЛ, чемпионате Беларуси. В свое время в свитере донецкого клуба в течение трех сезонов он провел 133 матча.

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