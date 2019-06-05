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Пять хоккеистов из Украины подписали контракт с канадским клубом

5 июня, 17:21

Наши игроки будут выступать за клуб "Слэйв Лэйк" североамериканской лиги WSHL

Алексей Сиротенко
Алексей Сиротенко. Фото: uhl.com.ua

Канадский клуб "Слэйв Лэйк" из североамериканской лиги WSHL усилил свой состав пятью хоккеистами из Украины. Четыре из них имеют опыт игры в Украинской хоккейной лиге (УХЛ):

Александр Давыденко (нападающий, 18 лет, сезон 2018/19 – "Ледяные Волки", 21 матч, 4+3 очка, полезность -24).

Сергей Пойманов (нападающий, 17 лет, сезон 2018/19 – МХК "Динамо", 37 матчей, 4+5 очков, полезность -7).

Никита Проценко (защитник, 17 лет, сезон 2018/19 – "Днепр" и "Ледяные Волки", 7 матчей, 0 очков, полезность -3).

Алексей Сиротенко (нападающий, 18 лет, сезон 2018/19 – МХК "Динамо", 41 матч, 7+7 очков, полезность -18).

Кроме того, за "Слэйв Лэйк" будет играть 18-летний вратарь Даниил Макаренко, который ранее играл в Юниорской хоккейной лиге (ЮХЛ) за днепровское "Динамо".

Лига WSHL относится к уровню Tier III – третьему порядку юниорских хоккейных лиг в США. Хоккеисты, ранее выступавшие в WSHL, как правило продолжают выступать за колледжи и университеты.

Как сообщалось ранее, были подведены итоги года в украинском хоккее. Лучшим вратарем УХЛ был признан Олег Петров из "Днепра", лучшим защитником – главный бородач украинского хоккея Всеволод Толстушко из "Кременчука", нападающим – Виталий Лялька из "Донбасса".

Также мы писали, что финский журналист съел газету, в которой прочил своей сборной провал на победном чемпионате мира. Филип Саксен предрекал команде Суоми четвертьфинал, а она взяла "золото" турнира, одолев в финале Канаду.


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Тег хоккей, хоккеист, УХЛ

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