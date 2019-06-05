Пять хоккеистов из Украины подписали контракт с канадским клубом
Наши игроки будут выступать за клуб "Слэйв Лэйк" североамериканской лиги WSHL
Канадский клуб "Слэйв Лэйк" из североамериканской лиги WSHL усилил свой состав пятью хоккеистами из Украины. Четыре из них имеют опыт игры в Украинской хоккейной лиге (УХЛ):
Александр Давыденко (нападающий, 18 лет, сезон 2018/19 – "Ледяные Волки", 21 матч, 4+3 очка, полезность -24).
Сергей Пойманов (нападающий, 17 лет, сезон 2018/19 – МХК "Динамо", 37 матчей, 4+5 очков, полезность -7).
Никита Проценко (защитник, 17 лет, сезон 2018/19 – "Днепр" и "Ледяные Волки", 7 матчей, 0 очков, полезность -3).
Алексей Сиротенко (нападающий, 18 лет, сезон 2018/19 – МХК "Динамо", 41 матч, 7+7 очков, полезность -18).
Кроме того, за "Слэйв Лэйк" будет играть 18-летний вратарь Даниил Макаренко, который ранее играл в Юниорской хоккейной лиге (ЮХЛ) за днепровское "Динамо".
Лига WSHL относится к уровню Tier III – третьему порядку юниорских хоккейных лиг в США. Хоккеисты, ранее выступавшие в WSHL, как правило продолжают выступать за колледжи и университеты.
Как сообщалось ранее, были подведены итоги года в украинском хоккее. Лучшим вратарем УХЛ был признан Олег Петров из "Днепра", лучшим защитником – главный бородач украинского хоккея Всеволод Толстушко из "Кременчука", нападающим – Виталий Лялька из "Донбасса".
Также мы писали, что финский журналист съел газету, в которой прочил своей сборной провал на победном чемпионате мира. Филип Саксен предрекал команде Суоми четвертьфинал, а она взяла "золото" турнира, одолев в финале Канаду.
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