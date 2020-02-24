Российские хоккеисты клуба НХЛ попали в аварию в Нью-Йорке

Игорь Шестеркин и Павел Бучневич серьезно не пострадали при столкновении автомобилей

В воскресенье по американскому времени двое российских хоккеистов попали в автомобильную аварию в США. При этом выступающие за "Нью-Йорк Рейнджерс" 24-летние Павел Бучневич и Игорь Шестеркин серьезно не пострадали, сообщил президент клуба Джон Дэвинсон. К слову, мы писали, что в чемпионате Украины хоккеист забросил курьезную шайбу из нейтральной зоны.

Авария произошла в Бруклине. В тот момент, когда Шестеркин был за рулем, машина, которая двигалась навстречу, совершила резкий маневр, что и привело к столкновению. Нападающий Бучневич серьезно не пострадал, а вот у другого игрока сборной России, вратаря Шестеркина, диагностировали перелом ребра.

Реклама

Читайте, как хоккеисты НХЛ почтили память легенды НБА Коби Брайанта особым способом.

В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

В сезоне 2019/2020 Бучневич сыграл в 61 матче, заработав 37 очков по системе "гол плюс пас" – 14+23. Шестеркин появился в 10 играх, в которых его команда девять раз побеждала, а он отражал 94% бросков. Форвард выступает за "Рейнджеров" с 2016 года, вратарь – с 2019-го.

Смотрите сюжет о победе "Сент-Луиса" над "Бостоном" в финале плей-офф НХЛ 2019 года

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама