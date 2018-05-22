Российские хоккеисты выпили водки и съели икры на 355 тысяч евро

Сборная России в ходе своего пребывания на чемпионате мира по хоккею выпила водки и съела деликатесов на сумму 355 тысяч евро. Об этом сообщает финское издание Iltalehti, в распоряжение которого попали счета российской делегации из четырехзвездочного отеля в Копенгагене.

По данным сотрудников отеля, россияне в основном заказывали икру и крепкий алкоголь. Пик потребления алкоголя и деликатесов пришелся на поражение от сборной Канады (4:5) в четвертьфинале турнира, после которого "водка текла рекой".

"Я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в прошлый четверг, когда Россия проиграла Канаде", – цитирует издание работника отеля.

Напомним, что российские хоккеисты проиграли канадцам 17 мая и впервые с 2013 года остались без медалей мирового первенства, а одолеть канадцев в официальных матчах они не могут уже семь лет. Чемпионами мира в итоге стали шведы.

Финское издание уточняет, что российская делегация провела в отеле в Копенгагене две недели. В ее составе было 25 игроков и около 15 сотрудников.