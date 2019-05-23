Самый невероятный камбек на чемпионате мира: видео шайбы за 0,4 секунды до сирены

Канадцы сравняли счет в основное время матча против швейцарцев за доли секунды до окончания основного времени

Шайба за 0,4 секунды до окончания основного времени спасла канадцев.

Сборная Канады обыграла Швейцарию​ в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 со счетом 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету Марка Стоуна, оформившего дубль. Но ранее в составе "кленовых листьев" отличился защитник Дэймон Сиверсон, который сравнял счет за 0,4 секунды до конца основного времени! У швейцарцев голы на счету форвардов Свена Андригетто и Нико Хишира​.

Видео шайбы сборной Канады за 0,4 секунды до окончания основного времени:

Канада – Швейцария – 3:2 (0:1, 1:1, 0:0) ОТ 1:0

Голы: Андригетто (Диаc, Фиала), 18:06 (0:1, бол); Стоун (Фаббро, Дюбуа), 25:45 (1:1); Хишир (Марчини, Нидеррайтер), 39:57 (1:2, бол); Сиверсон (Стоун), 59:59 (2:2); Стоун (Дюбуа, Теодор), Стоун (Дюбуа, Теодор), 63:07 (3:2).

Напомним, что в параллельном четвертьфинальном поединке чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команды США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал.

Ранее сборная Канады заняла первое место в группе А: шесть побед, одно поражение (от финнов). Сборная Швейцарии заняла четвертое место в группе B: четыре победы подряд, затем три поражения кряду.

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