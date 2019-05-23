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Самый невероятный камбек на чемпионате мира: видео шайбы за 0,4 секунды до сирены

23 мая, 22:39

Канадцы сравняли счет в основное время матча против швейцарцев за доли секунды до окончания основного времени

Шайба за 0,4 секунды до окончания основного времени спасла канадцев
Шайба за 0,4 секунды до окончания основного времени спасла канадцев.

Сборная Канады обыграла Швейцарию​ в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 со счетом 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету Марка Стоуна, оформившего дубль. Но ранее в составе "кленовых листьев" отличился защитник Дэймон Сиверсон, который сравнял счет за 0,4 секунды до конца основного времени! У швейцарцев голы на счету форвардов Свена Андригетто и Нико Хишира​.

Видео шайбы сборной Канады за 0,4 секунды до окончания основного времени:

Канада – Швейцария – 3:2 (0:1, 1:1, 0:0) ОТ 1:0
Голы: Андригетто (Диаc, Фиала), 18:06 (0:1, бол); Стоун (Фаббро, Дюбуа), 25:45 (1:1); Хишир (Марчини, Нидеррайтер), 39:57 (1:2, бол); Сиверсон (Стоун), 59:59 (2:2); Стоун (Дюбуа, Теодор), Стоун (Дюбуа, Теодор), 63:07 (3:2).

Напомним, что в параллельном четвертьфинальном поединке чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команды США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал.

Ранее сборная Канады заняла первое место в группе А: шесть побед, одно поражение (от финнов). Сборная Швейцарии заняла четвертое место в группе B: четыре победы подряд, затем три поражения кряду.


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Тег чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею, сборная Канады по хоккею, сборная Швейцарии по хоккею

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Сегодня|Спорт

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