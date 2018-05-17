Сборная США стала первым полуфиналистом ЧМ-2018 по хоккею
Американцы в четвертьфинале обыграли Чехию
В четверг, 17 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоятся четвертьфинальный матч между сборными США и Чехии.
Уже в первом периоде американцы забросили две шайбы в ворота чехов. Однако во второй двадцатиминутке Чехии удалось отыграться. А в третьем периоде победу США принес точный бросок Кейна.
США – Чехия – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
1:0 – 10 Кэйн (Райан)
2:0 – 12 Эткинсон (Годро, Бонино)
2:1 – 24 Ржепик (Гудас, Гудас, Факса)
2:2 – 30 Нечас (Гронек, Пастрняк)
3:2 – 46 Кэйн (Райан)
Параллельно с этим матчем проходил другой четвертьфинал ЧМ-2018: матч Россия – Канада можно посмотреть на нашем сайте.
Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.
Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 17 мая:
- США – Чехия – 3:2
- Россия – Канада – 17:15
- Финляндия – Швейцария – 21:15
- Швеция – Латвия – 21:15
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