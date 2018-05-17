Сборная США стала первым полуфиналистом ЧМ-2018 по хоккею

Сегодня, 19:40

Американцы в четвертьфинале обыграли Чехию

Победа за американцами. Фото AFP
Победа за американцами. Фото AFP

В четверг, 17 мая, на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоятся четвертьфинальный матч между сборными США и Чехии. 

Уже в первом периоде американцы забросили две шайбы в ворота чехов. Однако во второй двадцатиминутке Чехии удалось отыграться. А в третьем периоде победу США принес точный бросок Кейна.

США – Чехия – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

1:0 – 10 Кэйн (Райан)
2:0 – 12 Эткинсон (Годро, Бонино)
2:1 – 24 Ржепик (Гудас, Гудас, Факса)
2:2 – 30 Нечас (Гронек, Пастрняк)
3:2 – 46 Кэйн (Райан)

Параллельно с этим матчем проходил другой четвертьфинал ЧМ-2018: матч Россия – Канада можно посмотреть на нашем сайте.

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания. 

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 17 мая:

  • США – Чехия – 3:2
  • Россия – Канада – 17:15
  • Финляндия – Швейцария – 21:15
  • Швеция – Латвия – 21:15
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Сегодня|Спорт

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