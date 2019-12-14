Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Сборная Украины по хоккею не устояла перед хозяевами турнира в Венгрии

14 декабря, 17:27

Подопечные Сергея Витера проиграли в Будапеште все три матча

Украинцы проиграли в Венгрии

Украинцы проиграли в Венгрии

В субботу в венгерском Будапеште заканчивается турнир серии Euro Ice Hockey Challenge, в котором среди шести участников была и сборная Украины. К сожалению, подопечные Сергея Витера проиграли все три матча "челленджа", в том числе и сегодня – команде Венгрии. Ранее мы писали, что в стартовых поединках Украина проиграла Беларуси и Корее, причем первая встреча закончилась досрочно из-за травм обоих вратарей "сине-желтых".

После двух стартовых поражений украинцы заняли последнее место в своей группе. В матче за пятую позицию на турнире в субботу "сине-желтые" сражались со сборной Венгрии. В воротах у гостей играл уже четвертый вратарь за три поединка – Никита Гордюшин из "Кременчуга". Чуть более трех минут ему удавалось оставаться "сухим", а затем хозяева повели в счете. Венгры довольно уверенно победили со счетом 4:2. У наших голами отметились форварды-ветераны Роман Благой и Сергей Бабинец.

Реклама

Читайте также:Что нужно знать о молодежном чемпионате мира по хоккею в Киеве

В тренде
"Заря" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча лидеров чемпионата
"Шахтер" vs "Заря"

Смотрите, как на Олимпиадах играют в хоккей на видеоприставках

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

хоккей Будапешт сборная Украины по хоккею Сергей Витер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ветеран НХЛ послал наглого вратаря в нокаут одним ударом
Ветеран НХЛ послал наглого вратаря в нокаут одним ударомХоккей
Хоккейная лига Украины круче Ассоциации футбола в Facebook: новый рейтинг популярности в соцсети
Хоккейная лига Украины круче Ассоциации футбола в Facebook: новый рейтинг популярности в соцсетиХоккей
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Киеве: расписание, результаты и состав сборной Украины
Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Киеве: расписание, результаты и состав сборной УкраиныХоккей
Сборная Украины по хоккею не доиграла матч против Беларуси из-за травм двух вратарей
Сборная Украины по хоккею не доиграла матч против Беларуси из-за травм двух вратарейХоккей
Две лучшие команды украинского хоккея разыграли драму в Херсоне
Две лучшие команды украинского хоккея разыграли драму в ХерсонеХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...