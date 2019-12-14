Сборная Украины по хоккею не устояла перед хозяевами турнира в Венгрии

Подопечные Сергея Витера проиграли в Будапеште все три матча

Украинцы проиграли в Венгрии

В субботу в венгерском Будапеште заканчивается турнир серии Euro Ice Hockey Challenge, в котором среди шести участников была и сборная Украины. К сожалению, подопечные Сергея Витера проиграли все три матча "челленджа", в том числе и сегодня – команде Венгрии. Ранее мы писали, что в стартовых поединках Украина проиграла Беларуси и Корее, причем первая встреча закончилась досрочно из-за травм обоих вратарей "сине-желтых".

После двух стартовых поражений украинцы заняли последнее место в своей группе. В матче за пятую позицию на турнире в субботу "сине-желтые" сражались со сборной Венгрии. В воротах у гостей играл уже четвертый вратарь за три поединка – Никита Гордюшин из "Кременчуга". Чуть более трех минут ему удавалось оставаться "сухим", а затем хозяева повели в счете. Венгры довольно уверенно победили со счетом 4:2. У наших голами отметились форварды-ветераны Роман Благой и Сергей Бабинец.

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