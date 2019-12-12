Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Киеве: расписание, регламент и состав сборной Украины

С 12 по 18 декабря столичный Дворец спорта принимает молодежный мундиаль в Дивизионе IB

Чемпионат мира по хоккею в Киеве

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Сегодня, 12 декабря, в Киеве стартовал молодежный чемпионат мира (U-20) по хоккею в Дивизионе IB, который примет столичный Дворце спорта. Турнир продлится до 18 декабря. Транслировать турнир будет "UA: суспiльне мовлення". Ранее мы сообщали, что в Киеве прошла презентация юношеского чемпионата мира по хоккею.

Сборная Украины проведет свой первый матч сегодня в 20:00 против Венгрии. Костяком команды Олега Игнатьева стали ребята, который в 2018 году в Киеве на той же арене играли чемпионат мира среди 18-летних в Дивизионе 1В. И тогда подопечные Игнатьева выиграли турнир и повысились в классе. В нынешнем турнире участвует шесть команд: помимо Украины – Франция, Польша, Венгрия, Италия и история. По итогам турнира в группе B победитель получит право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, перейдет в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2021 года.

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Обычно хоккейные чемпионаты мира проходят весной, и только U-20 в декабре, но нападающий сборной Феликс Морозов, который сейчас играет в Канаде, видит в этом плюсы:

"Если турнир под конец сезона, в конце апреля, то многие игроки уже уставшие и изношенные от количества игр в сезоне. Могли накопиться какие-то травмы. А в середине декабря как раз все игроки на пике и готовы показать, считаю, лучшие результаты. Ну и если хорошо выступить, то можно сделать так подарок себе и болельщикам под Новый год", – отметил Феликс.

Чемпионат мира U-20). Дивизион IB

Четверг, 12 декабря

13:00 Италия — Польша – 3:15

16:30 Эстония — Франция

20:00 Украина — Венгрия

Суббота, 14 декабря

13:00 Венгрия — Эстония

16:30 Франция — Италия

20:00 Польша — Украина

Воскресенье, 15 декабря

13:00 Эстония — Италия

16:30 Польша — Венгрия

20:00 Франция — Украина

Вторник, 17 декабря

13:00 Венгрия — Франция

16:30 Польша — Эстония

20:00 Италия — Украина

Среда, 18 декабря

13:00 Франция — Польша

16:30 Венгрия — Италия

20:00 Украина — Эстония

Состав сборной Украины

Вратари: 1. Артур Оганджанян ("Twin City Thunder", США), 20. Владислав Гурко ("Днепр").

Защитники: 3. Михаил Васильев, 5. Сергей Логач 21. Богдан Грыцюк (все – "Белый Барс"), 8. Никита Кругляков, 24. Денис Матусевич (оба – "Днепр"), 15. Артур Чолач ("New Jersey Jr. Titans", США), 4. Евгений Ратушный ("Gyori ETO", Венгрия).

Нападающие: 12. Евгений Абаджян ("Динамо"), 9. Станислав Садовиков ("Динамо", Днепр), 13. Владислав Брага ("Днепр", Херсон), 11. Богдан Середницкий, 16. Ярослав Панченко (оба – "Белый Барс"), 18. Артем Целогородцев ("Днепр", Херсон), 14. Феликс Морозов ("Baie-Comeau Drakkar", Канада), 17. Александр Пересунько ("Victoriaville Tigres", Канада), 10. Алексей Сиротенко ("Dallas Snipers", США), 32. Денис Архипенко ("Team Maryland", США), 23. Дмитрий Даниленко ("South Shore Kings", США), 19. Глеб Кривошапкин ("Ogden Mustangs", США), 7. Артем Матейченко ("New Hampshire Avalanche", США).

Напомним, что недавно тренера "Калгари" Билла Питерса уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца.

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