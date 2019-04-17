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Сборная Украины потерпела третье поражение на ЧМ по хоккею

Сегодня, 17:09

Наши юниоры пропустили шесть шайб от Казахстана

Снова поражение
Снова поражение.

Сборная Украины по хоккею потерпела очередное поражение на юниорском чемпионата мира в Дивизионе IA (U-18). На этот раз подопечные Олега Тимченко уступили Казахстану. Если еще два периода наши игроки отбивались, то в заключительном пропустили четыре шайбы.

Украина – Казахстан – 1:6 (0:1, 0:1, 1:4)

0:1 – Королев (Гуссейнов) – 11:52
0:2 – Кассенов (Омирбеков) – 31:10
0:3 – Чапоров (Бойко, Диханбек, бол.) – 42:54
0:4 – Мусоров (Королев, Бойко) – 47:38
0:5 – Бутенко (Гуссейнов, мен.) – 49:56
1:5 – Абаджян (бол.) – 51:09
1:6 – Омирбеков (Гуссейнов) – 57:12.

Ранее украинцы уступили в овертайме Франции (1:2) и проиграли Дании (2:6). Далее наша команда сыграет с Германией (18 апреля) и Норвегией (20 апреля). В топ-дивизион чемпионата мира выйдет две лучшие команды группы. 

Напомним, на днях  "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею. В финальном поединке дончане обыграли херсонский "Днепр".

Ранее мы рассказывали, как мотивационная речь тренера "Коламбуса" помогла его игрокам установить историческое достижение. "Коламбус" на выезде победил "Тампу Бэй" со счетом – 4:3. И стал шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трех шайб.

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Тег хоккей, сборная Украины по хоккею, чемпионат мира по хоккею

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Сегодня|Спорт

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