Сборная Украины разгромно выиграла матч за выживание на чемпионате мира

Наши хоккеисты в одни ворота обыграли Голландию – главного соперника в борьбе за сохранение прописки

Фото: XSport

Сборная Украины по хоккею провела третий матч на чемпионате мира, проходящем в Эстонии. После поражений от Японии (2:3) и Польши (3:7) наша команда встречалась с Голландией, которая оба своих стартовых поединка также проиграла. По сути, для украинцев этот матч был битвой за выживание в третьем по силе дивизионе мирового хоккея, ведь команда, занявшая в нем последнее место, опустится уже в четвертую по рангу лигу. И эту битву сборная Украины убедительно выиграла – 8:1.

Некоторое время голландцы играли с Украиной на равных, однако затем шайбы в ворота соперника посыпались одна за другой.

Голландия – Украина – 1:8

0:1 - 19 Михнов

- 19 Михнов 1:1 - 27 Мейсон

- 27 Мейсон 1:2 - 32 Мережко

- 32 Мережко 1:3 - 32 Скрипец

- 32 Скрипец 1:4 - 33 Лялька

- 33 Лялька 1:5 - 36 Мазур

- 36 Мазур 1:6 - 44 Михнов

- 44 Михнов 1:7 - 49 Лялька

- 49 Лялька 1:8 - 58 Лялька

В четвертом туре ЧМ сборная Украины в четверг, 2 мая, сыграет со сборной Румынии, которая перед этим одолела по буллитам эстонцев и в основное время – японцев. Начало встречи – в 16:30.

Как сообщалось ранее, сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В заявку самой титулованной команды вошло 22 хоккеиста из НХЛ.

Также сообщалось, что "Украиночка" выиграла женский чемпионат Украины по хоккею. В финальном поединке киевлянки обыграли харьковских "Пантер".

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