Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Сборная Украины разгромно выиграла матч за выживание на чемпионате мира

1 мая, 15:30

Наши хоккеисты в одни ворота обыграли Голландию – главного соперника в борьбе за сохранение прописки

Фото: XSport

Сборная Украины по хоккею провела третий матч на чемпионате мира, проходящем в Эстонии. После поражений от Японии (2:3) и Польши (3:7) наша команда встречалась с Голландией, которая оба своих стартовых поединка также проиграла. По сути, для украинцев этот матч был битвой за выживание в третьем по силе дивизионе мирового хоккея, ведь команда, занявшая в нем последнее место, опустится уже в четвертую по рангу лигу. И эту битву сборная Украины убедительно выиграла – 8:1.

Некоторое время голландцы играли с Украиной на равных, однако затем шайбы в ворота соперника посыпались одна за другой.  

Голландия – Украина – 1:8

  • 0:1 - 19 Михнов
  • 1:1 - 27 Мейсон
  • 1:2 - 32 Мережко
  • 1:3 - 32 Скрипец
  • 1:4 - 33 Лялька
  • 1:5 - 36 Мазур
  • 1:6 - 44 Михнов
  • 1:7 - 49 Лялька
  • 1:8 - 58 Лялька

В четвертом туре ЧМ сборная Украины в четверг, 2 мая, сыграет со сборной Румынии, которая перед этим одолела по буллитам эстонцев и в основное время – японцев. Начало встречи – в 16:30.

Как сообщалось ранее, сборная Канады назвала состав на чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В заявку самой титулованной команды вошло 22 хоккеиста из НХЛ.

Также сообщалось, что "Украиночка" выиграла женский чемпионат Украины по хоккею. В финальном поединке киевлянки обыграли харьковских "Пантер".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег хоккей, сборная Украины по хоккею

Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Украины разгромно выиграла матч за выживание на чемпионате мира". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео подлого удара сзади во время матча плей-офф НХЛ

Сегодня, 10:07

Во время матча плей-офф НХЛ между "Бостоном" и "Коламбусом" с негативной стороны проявил себя Брэд Маршанд, который в прошлом году облизал соперника

Наказан за аплодисменты: российский хоккеист снова оскандалился в Кубке Стэнли

23 апреля, 15:39

Известный хоккеист бурно отреагировал на решение судей и заработал дополнительное наказание

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

Перед ним вставали на колени даже зеки

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

«Милан» нашел замену Гаттузо

Лера Кудрявцева выложила снимок подросшей дочери

В ПФ рассказали, сколько украинцев получает пенсию свыше 10 тыс

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Ученые опровергли вывод о «потолке» продолжительности жизни

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

"Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

Вчера, 23:59

Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов

Дерби Донбасса, два удаления "Динамо" и успех "Арсенала": результаты матчей 26-го тура Премьер-лиги

29 апреля, 19:00

Хацкевич обыграл неудобного соперника, "Шахтер" без половины основы выиграл у "Мариуполя"

"Мы просто ноль": "Реал" повторил унизительный антирекорд, проиграв худшей команде Ла Лиги

29 апреля, 09:40

Королевский клуб опозорился в игре с "Райо Вальекано". Зинедин Зидан: "Поскорее бы этот сезон закончился"

"Динамо" с двумя удалениями минимально обыграло "Львов"

28 апреля, 21:31

Команда Хацкевича увезла из Львова три очка, завершая матч вдевятером

"Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд

28 апреля, 18:26

"Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавил английскую Премьер-лигу

33-летняя украинская боксерша Юлия Лясота скончалась

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж