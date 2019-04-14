Сборная Украины с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею
Наши юниоры в овертайме уступили команде Франции
Сегодня в Гренобле стартовал чемпионат мира по хоккею U-18 в Дивизионе I группе А. В стартовом поединке сборная Украины встречалась с хозяевами турнира французами. Наши хоккеисты первыми пропустили, однако затем смогли отыграться и перевести встречу в овертайм. Но в дополнительное время, французы вырвали победу, реализовав большинство.
Украина – Франция – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
0:1 – Гэер (Дюбе, Баравальо) – 20:26
1:1 – Панченко (Ратушный, Целогородцев – бол.) – 52:02
1:2 – Томасино (Алляи – бол.) – 61:20
Далее наша команда сыграет с Данией (15 апреля), Казахстаном (17 апреля), Германией (18 апреля) и Норвегией (20 апреля). В топ-дивизион чемпионата мира выйдет две лучшие команды группы.
Напомним, что на этой неделе "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею. В финальном поединке дончане обыграли херсонский "Днепр".
Ранее мы рассказывали, как мотивационная речь тренера "Коламбуса" помогла его игрокам установить историческое достижение. "Коламбус" на выезде победил "Тампу Бэй" со счетом – 4:3. И стал шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трех шайб.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Украины с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"