Сборная Украины с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею

Наши юниоры в овертайме уступили команде Франции

Французы вырвали победу в дополнительное время.

Сегодня в Гренобле стартовал чемпионат мира по хоккею U-18 в Дивизионе I группе А. В стартовом поединке сборная Украины встречалась с хозяевами турнира французами. Наши хоккеисты первыми пропустили, однако затем смогли отыграться и перевести встречу в овертайм. Но в дополнительное время, французы вырвали победу, реализовав большинство.

Украина – Франция – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – Гэер (Дюбе, Баравальо) – 20:26

1:1 – Панченко (Ратушный, Целогородцев – бол.) – 52:02

1:2 – Томасино (Алляи – бол.) – 61:20

Далее наша команда сыграет с Данией (15 апреля), Казахстаном (17 апреля), Германией (18 апреля) и Норвегией (20 апреля). В топ-дивизион чемпионата мира выйдет две лучшие команды группы.

Напомним, что на этой неделе "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею. В финальном поединке дончане обыграли херсонский "Днепр".

Ранее мы рассказывали, как мотивационная речь тренера "Коламбуса" помогла его игрокам установить историческое достижение. "Коламбус" на выезде победил "Тампу Бэй" со счетом – 4:3. И стал шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трех шайб.

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