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Сборная Украины стартовала с поражения на чемпионате мира

28 апреля, 15:38

Поход за путевкой во второй дивизион наша хоккейная команда начала с проигрыша японцам

Фото: iihf.com

Хоккеисты сборной Украины с поражения стартовали на чемпионате мира в Дивизионе 1B в эстонском Таллине. В первом матче наша команда уступила сборной Японии со счетом 2:3. Напомним, помимо сборных Украины и Японии, за единственную путевку во второй по силе дивизион сражаются национальные команды Эстонии, Польши, Нидерландов и Румынии.

Украина – Япония – 2:3

Шайбы:  0:1 – Ю.Терао (4), 1:1 – Лялька (8), 1:2 – Х.Сато (12) - 1:3. Саито (37). 2:3 – Пангелов-Юлдашев (39).

Украина: Богдан Дьяченко - Игорь Мережко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Андрей Михнов, Вадим Мазур, Виталий Лялька - Всеволод Толстушко, Денис Петрухно, Владислав Гаврик, Никита Буценко, Сергей Бабинец - Андрей Григорьев, Даниил Скрипец, Никита Коваленко, Дмитрий Нименко, Тимур Гриценко - Владимир Романенко, Дмитрий Даниленко, Олег Задоенко, Александр Пересунько, Владимир Чердак

Япония: Хата – Ямада, Каваи, Саито, Накаясики, К.Сато – Хасимото, Х.Сато, Фурукаси, Терао, Хирано – Миносимо, Ита, Миура, Х.Терао, Ивамото – Хасиба, Хаята, Осака, Танака, Шинохара

Уже 29 апреля наша сборная встретится с командой Польши. Начало встречи – в 16:30 по киевскому времени.

Как сообщалось ранее, звезда сборной Канады Сидни Кросби отказался ехать на чемпионат мира по хоккею. Нападающий "Питтсбурга" решил отдохнуть вместо поездки на мировое первенство.

Также сообщалось, что звезды российского хоккея устроили драку в матче НХЛ. В результате драки игрок "Каролины" получил сотрясение мозга

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Тег хоккей, Сборная Украины

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isport.ua

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