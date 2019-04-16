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Звезды российского хоккея устроили драку в матче НХЛ

Сегодня, 10:20

В результате драки игрок "Каролины" получил сотрясение мозга

В 3-м матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стенли между "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз" (5:0) произошла драка с участием российских нападающих. В первом периоде встречи капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и 19-летний нападающий "ураганов" Андрей Свечников сбросили перчатки и нанесли друг другу несколько ударов.

Свечников не смог устоять на ногах и покинул лед только с помощью партнеров. Встречу хоккеист продолжить не смог. Игроки получили обоюдное удаление на 5 минут.

The Charlotte Observer сообщил, что Андрей Свечников мог травмировать голову и заработать сотрясение мозга после драки с капитаном Овечкиным. Согласно официальному отчету, у 19-летнего игрока – травма верхней части тела. Точные сроки его восстановления не уточняются.

Отметим, для Овечкина эта драка стала первой с декабря 2010 года, когда россиянин победил защитника "Нью-Йорк Рейнджерс" Даниэля Жирарди.

Ранее мы опубликовали гол года в НХЛ: хоккеист зубами забросил шайбу в ворота соперников. Джо Павелски помог "Сан-Хосе" обыграть "Вегас" в первом матче плей-офф.

Ранее мы писали, что хоккеист из Казахстана отправил россиянина в нокдаун ударом в голову прямо во время матча. Павел Акользин одним ударом отправил Кирилла Петрова на лед во время матча КХЛ.

Также мы писали, что в матче НХЛ судья запрыгнул на бортик и ударил в лицо хоккеиста. Арбитр не заметил Джейми Бенна и ударом в голову сбил его с ног.

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Тег видео, хоккей, НХЛ, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Каролина Харрикейнз

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