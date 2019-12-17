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Сборная Венгрии досрочно выиграла молодежный чемпионат мира в Киеве

17 декабря, 16:02

Сборная Украины сыграет сегодня вечером во Дворце спорта с итальянцами

Венгрия стала победителем турнира в Украине

Венгрия стала победителем турнира в Украине

Во вторник днем стал известен победитель чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд (U20) дивизиона ІВ, который проходит в столичном Дворце спорта. Сборная Венгрии выиграла четвертый матч подряд и досрочно стала победителем турнира. Узнайте расписание и результаты чемпионата мира по хоккею в Киеве, а также состав сборной Украины.

Очередной жертвой венгров стала команда Франции. Наши западные соседи забросили три шайбы подряд, после чего позволили сопернику отличиться дважды, но удержали преимущество – 3:2. Набрав 12 очков, команда Венгрии стала недосягаемой для конкурентов за один тур до финиша турнира и гарантировала себе повышение в классе. Сейчас она опережает французов на три очка. Даже если в последний день лидеры оступятся, а французы выиграют, то все равно венгры обойдут главных преследователей за счет успеха в личной дуэли.

Читайте, в какую копеечку влетел Украине чемпионат мира по хоккею в Киеве.

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Сборная Украины в домашних стенах проиграла обоим лидерам группы: Венгрии (1:5) и Франции (1:3), но победила команду Польши (3:0). Сегодня в 20:00 наши парни сразятся с итальянцами.

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