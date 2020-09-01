Сегодня стартует плей-офф Украинской хоккейной лиги: расписание матчей

После длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, 1 сентября наконец-то возобновляется плей-офф Украинской хоккейной лиги. В полуфинальных сериях сойдутся "Кременчук" и "Белый Барс", а также "Донбасс" и "Днепр" для определения чемпиона Украины. В рамках подготовки к рестарту сезона все четыре команды принимали участие в Открытом кубке Донбасса-2020, где победу отпраздновал ХК "Донбасс".
1 сентября
19:00 "Кременчук" – "Белый Барс"
Кременчуг, арена "Айсберг"
2 сентября
18:00 "Донбасс" – "Днепр"
Дружковка, арена "Альтаир"
19:00 "Кременчук" – "Белый Барс"
Кременчуг, арена "Айсберг"
3 сентября
18:45 "Кременчук" – "Белый Барс"
Кременчуг, арена "Айсберг"
5 сентября
13:00 "Белый Барс" – "Кременчук"
Белая Церковь, Ледовый стадион
6 сентября
13:00 "Днепр" – "Донбасс"
Херсон, "Фаворит-Арена"
15:00 "Белый Барс" – "Кременчук"
Белая Церковь, Ледовый стадион
7 сентября
19:00 "Днепр" – "Донбасс"
Херсон, "Фаворит-Арена"
Как гласит регламент УХЛ, серии матчей 1/2 финала проводятся до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей – семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на площадках клубов, имеющих более высокий номер посева в паре. Победителем становится команда, победившая в четырех матчах серии.
В финале чемпионата встречаются победители серий 1/2 финала. Финальная серия чемпионата проводится до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей – семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи, проводятся на площадке клуба, имеющего более высокий номер посева в паре. Победителем становится команда, победившая в четырех матчах серии.
Ранее мы писали, что в следующем хоккейном сезоне можем увидеть в УХЛ команду из Краматорска. Лига получила заявки восьми клубов, но ждут еще один.
Смотрите, как готовились к Открытому кубку Донбасса-2020:
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