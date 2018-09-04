Шведская хоккейная лига отказалась выполнять требование Федерации

Сегодня, 16:07

В чемпионате Швеции по хоккею продолжат бить по три буллита вместо пяти

Шведы будут бить по три буллита. Фото difhockey.se
Шведы будут бить по три буллита. Фото difhockey.se

Шведская хоккейная лига сохранит в регламенте соревнований пункт об исполнении командами трех послематчевых буллитов в случае ничьей после основного времени и овертайма. Ранее Федерация хоккея Швеции решила изменить правила и ввести серию из пяти буллитов, но лига не подчинилась этому решению.

"Мы будем придерживаться формата, который у нас был раньше", – сказал Йохан Хемлин, спортивный директор лиги. Его слова приводит Aftonbladet. Федерация обосновала свое решение желанием унифицировать правила с правилами Международной федерации хоккея (IIHF), где также предусмотрены пять буллитов.

Ранее стало известно, что сборную Украины по хоккею может возглавить иностранный тренер. Чемпионат мира-2019 по хоккею в Дивизионе IB с участием национальной сборной Украины пройдет в Таллинне. Соперниками сборной Украины станут команды Японии, Польши, Эстонии, Румынии и Нидерландов. Победитель турнира выйдет в Дивизион IA, а худшая команда по итогам чемпионата отправится в Дивизион IIA.

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СЭ

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