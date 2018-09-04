Шведская хоккейная лига отказалась выполнять требование Федерации

В чемпионате Швеции по хоккею продолжат бить по три буллита вместо пяти

Шведская хоккейная лига сохранит в регламенте соревнований пункт об исполнении командами трех послематчевых буллитов в случае ничьей после основного времени и овертайма. Ранее Федерация хоккея Швеции решила изменить правила и ввести серию из пяти буллитов, но лига не подчинилась этому решению.

"Мы будем придерживаться формата, который у нас был раньше", – сказал Йохан Хемлин, спортивный директор лиги. Его слова приводит Aftonbladet. Федерация обосновала свое решение желанием унифицировать правила с правилами Международной федерации хоккея (IIHF), где также предусмотрены пять буллитов.

Ранее стало известно, что сборную Украины по хоккею может возглавить иностранный тренер. Чемпионат мира-2019 по хоккею в Дивизионе IB с участием национальной сборной Украины пройдет в Таллинне. Соперниками сборной Украины станут команды Японии, Польши, Эстонии, Румынии и Нидерландов. Победитель турнира выйдет в Дивизион IA, а худшая команда по итогам чемпионата отправится в Дивизион IIA.