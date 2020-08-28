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Кубок Стэнли пришлось остановить ради борьбы с расизмом

28 августа, 08:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Игроки НХЛ протестуют против системного расизма и полицейской жестокости

НХЛ на официальном сайте объявила о переносе на другую дату четырех матчей розыгрыша Кубка Стэнли, которые должны были состояться в пятницу и субботу по киевскому времени. Игроки команд решили не выходить на площадку в знак протеста против системного расизма и полицейской жестокости. Ранее мы писали, что в США снова жгут машины и закидывают полицию коктейлями Молотова.

"После долгих дискуссий игроки НХЛ решили, что наилучшим решением будет сделать шаг назад и не проводить пятничные и субботние матчи, – говорится в заявлении НХЛ и профсоюза игроков (НХЛПА). – НХЛ поддерживает решение игроков и перенесет четыре матча, начиная с субботы, а также изменит оставшееся расписание второго раунда плей-офф Кубка Стэнли".

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В ночь с четверга на пятницу должны были состоятся матчи №3 второго раунда между "Филадельфией Флайерз" и "Нью-Йорк Айлендерс", а также между "Вегас Голден Найтс" и "Ванкувер Кэнакс". С пятницу на субботу четвертые матчи должны были провести "Бостон Брюинз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг", а также "Даллас Старз" с "Колорадо Эвеланш".

Ранее мы писали, что игроков сильнейшей лиги мира всю ночь уговаривали прекратить протесты и возобновить сезон. Звезды НБА Крис Пол и Андре Игуодала смогли убедить коллег.

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хоккей бойкот НХЛ Кубок Стэнли

Источник: Сегодня|Спорт

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