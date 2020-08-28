Игроков сильнейшей лиги мира всю ночь уговаривали прекратить протесты и возобновить сезон

Пресс-служба НБА опубликовала заявление, в котором сообщила о скором возобновлении игр плей-офф. В лиге не планируют проводить поединки в ночь с четверга на пятницу, но отмечают, что матчи вернуться 28 или 29 августа. В пресс-релизе сказано, что лига при участии руководителей команд и игроков будет обсуждать дальнейшие шаги.

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Все началось с того, что "Милуоки Бакс" бойкотировали пятый матч серии плей-офф с "Орландо Мэджик", который должен был начаться вчера в 23:00 по киевскому времени в Орландо. Однако в запланированное время игроки "Бакс" так и не появились на площадке. Этим они выразили протест против действий полиции в отношении афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, штат Висконсин.

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Отметим, что в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. По словам полиции, Джейкоб был причастен к инциденту, связанному с домашним насилием. При этом появилось видео, как стражи закона несколько раз стреляют Блейку в спину. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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После этого Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение отложить три матча серии первого раунда плей-офф, о чем сообщила у себя в Twitter. Помимо поединка "Милуоки" – "Орландо", перенесены также игры "Хьюстон" – "Оклахома" и "Лейкерс" – "Портленд". Под вопросом оказалось и завершение сезона НБА.

Пустой зал в Орландо / Фото: Reuters

Как сообщает сообщает The Athletic, именно разыгрывающий "Оклахома-Сити" и глава профсоюза игроков Крис Пол и форвард "Майами Хит" Андре Игуодала убедили всех остальных баскетболистов НБА отказаться от бойкота. Они всю ночь призывали коллег увидеть более широкую картину: не только финансовые последствия отказа от игры, но и потерю платформы, которую они имеют в "пузыре", чтобы продолжать настаивать на изменениях в стране.

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