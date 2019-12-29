Скандал в хоккее: канадец проявил неуважение к гимну России, в ответ ему не пожали руку

Баррет Хейтон / Фото: Getty Images

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Скандалом завершился матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. Как мы писали ранее, Канада потерпела самое разгромное поражение в истории, а Россия – впервые обыграла принципиального соперника с разницей более, чем две шайбы. После завершения встречи традиционно звучал гимн победителей.

Но капитан сборной Канады Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения гимна, чем вызвал ярость у российских хоккеистов. Капитан российской команды Григорий Денисенко даже обратился с жалобой к рефери. В отместку российские хоккеисты отказались пожать руку Хейтону.

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Правда, после встречи канадец попросил прощения у российской стороны, заявив, что просто был опустошен после поражения.

"Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России. Как лидер этой команды, я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян", – приводит слова Хейтона пресс-служба Федерации хоккея Канады.

После этой победы россиян над канадцами (6:0), а также немцев – над чехами (4:3), ситуация в группе В молодежного чемпионата мира стала крайне непредсказуемой: все команды после двух игр – Россия, США, Чехия, Германия и Канада – имеют в своем активе по три очка. В плей-офф пройдет четверка лучших сборных из этого квинтета.

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