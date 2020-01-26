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Снимают скальпы с лидеров: в чемпионате Украины по хоккею "Кременчуг" проиграл и не забил "Барсу"

26 января, 20:06

Команда из Белой Церкви сенсационно одолела "Кременчуг", не пропустив ни одной шайбы

"Белый Барс" - гроза лидеров

"Белый Барс" - гроза лидеров / Фото: УХЛ

Большим сюрпризом для поклонников хоккея стало сегодняшнее поражение лидера чемпионата Украины. Причем "Кременчуг" не просто проиграл "Белому Барсу" в Белой Церкви, а даже не сумел ни разу огорчить вратаря хозяев. Как мы сообщали, накануне "Донбасс" выиграл у "Днепра" из Херсона принципиальный матч и продолжил борьбу за второе место.

"Белый Барс" занимает лишь четвертое место среди шести команд Украинской хоккейной лиги. При этом коллектив Константина Буценко становится настоящей грозой авторитетов. Недавно "барсы" смогли выиграть у "Донбасса", занимающего пока что третью строчку в таблице. А теперь взяли верх над безоговорочным лидером турнира.

54 минуты соперники не могли забросить ни одной шайбы. Решающим стал бросок форварда сборной Украины Романа Благого на 55-й минуте. А на последних секундах, когда гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, нападающий оформил дубль – 2:0. Смотрите видеообзор всего поединка.

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Несмотря на неудачу, преимущество "Кременчуга" над "Днепром" составляет 10 очков.

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