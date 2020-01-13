"Сопляк и трус": жесткая драка в НХЛ – "нефтяник" несколько раз больно бросил об лед соперника

Мэттью Ткачук атакует соперника / Фото: Reuters

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В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари Флэймс" (3:4) форвард "Эдмонтон Ойлерз" Зак Кэссиан устроил драку, в которой изрядно досталось нападающему соперников Мэттью Ткачуку. Ранее мы писали, что Яромир Ягр повторил невероятный рекорд прошлого века.

На 19-й минуте второго периода Кэссиан во второй раз за матч попал под жесткий силовой прием Мэттью. И тут у нападающего "Ойлерз" не выдержали нервы – он сбросил перчатки и накинулся на соперника с кулаками. Сначала он ударил Ткачука, а затем дважды бросил его на пол. Ткачук не ответил Заку, а лишь прикрывал лицо и голову. По итогам инцидента форвард "Эдмонтона" получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный. Это большинство в начале третьего периода реализовал шведский форвард "Калгари" Элиас Линдхольм, забив победный гол.

"Если он не хочет попадать под силовые приемы, пусть держится от меня подальше. Я поймал его три раза. Думал, он извлечет урок после первого. Раз он решил отреагировать подобным образом, значит, мы получим большинство, забьем победный гол и выйдем на первое место", – заметил Ткачук.

Зак Кассиан из "Эдмонтона" / Фото: Reuters

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Теперь после такой драки Кассиану предстоит слушание в департаменте безопасности игроков НХЛ, но он по-прежнему оправдывает свое поведение:

"Вы не позволяете людям пользоваться вами независимо от ситуации. Если вы собираетесь ударить таким образом, вы должны быть готовы к ответному звонку. Он просто молодой панк, который должен понять этот аспект в игре. Почему не ответил на удар? Сопляк – ему еще предстоит понять такой аспект хоккея. Грустно, ведь он довольно хороший игрок. Но на льду он ссыкло. Он не хотел драться со мной два года назад. Говорил, что я игрок четвертого звена. Сейчас у меня 13 голов. Какие оправдания теперь?"

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