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Забивает пять десятилетий! Яромир Ягр повторил невероятный рекорд прошлого века

13 января, 10:21

Легендарный чешский хоккеист, уже изрядно поседевший, продолжает крушить на льду своих соперников

Яромир Ягр

Яромир Ягр / Фото: Twitter

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, сыграв в матче чемпионата Чехии за свой клуб "Кладно" против "Спарты" (8:4), стал совладельцем невероятного рекорда. Звездный нападающий с сединой в бороде, который в 1988 году в 16 лет начал профессиональную карьеру именно в "Кладно", сыграл уже в пяти десятилетиях!

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Таким образом 47-летний Яромир Ягр – олимпийский чемпион и двукратный победитель Кубка Стэнли – повторил достижение знаменитого канадца Горди Хоу, который выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980 годы.

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Интересно, что Ягр во встрече со "Спартой" забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. А всего в этом сезоне он набрал 19 очков (10 голов + 9 ассистов) в 22 играх. Неплохо, как для 47-летнего, не правда ли?

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Напомним, что 47-летний Яромир Ягр, которому принадлежит статус самого результативного хоккеиста среди европейцев за всю историю НХЛ, является не только нападающим чешского "Кладно", но и владельцем этого клуба.

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рекорд хоккей Яромир Ягр

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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